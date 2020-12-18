Москва, , 09:09 — REGNUM Сборная России по хоккею одержала победу над сборной Швеции в первом матче Кубка Первого канала. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе сборной России шайбы забросили Андрей Кузьменко (35), Никита Сошников (50) и Вадим Шипачёв (51). У шведской команды отличились Понтус Оберг (25), Эмиль Петтерссон (47) и Эмиль Ларссон (56).

В серии буллитов точнее оказались российские хоккеисты. Решающий бросок исполнил Андрей Кузьменко.

Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура. На первом этапе в Финляндии — Кубке Карьяла — сборная России молодёжным составом выиграла три матча и стала победителем.