Лос-Анджелес, США, , 08:57 — REGNUM Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев уступил чемпионский пояс в первом среднем весе по версии WBС американскому спортсмену Чарльзу Конуэллу, сообщает 18 декабря издание Sports.kz.

Поединок состоялся 17 декабря в комплексе Wild Card Boxing в Лос-Анджелесе. Казахстанский боксер защищал титул чемпиона по версии WBC (USNBC), американский — титул чемпиона по версии USBA.

Поединок закончился досрочно — Ашкеев отказался выйти на последний, десятый раунд. Казахстанский боксер потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На его счету было 14 побед. Чарльз Конуэлл одержал 14 побед, десять из них нокаутом. На его счету ни одного поражения.