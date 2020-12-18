Варшава, , 08:52 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) на основании опроса любителей данного вида спорта признала Роберта Левандовского, выступающего за сборную Польши и германскую «Баварию», лучшим игроком 2020 года. 17 декабря награду ему вручил глава ФИФА Джанни Инфантино. Об этом передам Polskie Radio 24.

Кроме польского футболиста, за престижную награду боролись португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси, однако симпатии ФИФА и любителей футбола на этот раз оказались на стороне Левандовского.

Футболист провел выдающийся сезон 2019/2020, а также продемонстрировал хорошие показатели в первой половине текущего сезона (2020/2021). В текущем году Левандовский уже получил награду игрока года по версии Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА). Кроме того, лучшим игроком года его признал популярный спортивный портал goal.com.

«Я очень горжусь и счастлив. Должен сказать, что это прекрасный день для меня и моей команды, моих коллег. Я должен сказать им спасибо, потому что эта награда также принадлежит им, тренерам, персоналу, мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Польши. Для меня большая честь получить такую награду, играя в одну эпоху с Месси и Роналду», — прокомментировал футболист свою награду.