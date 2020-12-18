Москва, , 08:30 — REGNUM Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому спортсмены из РФ два года не смогут выступать под своим флагом, прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства Михаил Буханов. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Он отметил, что РУСАДА отчасти удовлетворено решением CAS. Не все аргументы, представленные российскими юристами, были услышаны. Однако в агентстве приветствуют разумный подход арбитров в отношении «чистых» российских спортсменов.

Навязываемый WADA принцип «коллективной ответственности», добавил Буханов, который предполагал санкции против невиновных спортсменов, был отвергнут. Арбитраж в этом случае проявил справедливость, его решение отвечает интересам всей международной спортивной общественности.

Нежелание арбитров CAS наказывать «чистых» атлетов из России — это «победа здравого смысла, дающая «чистым» спортсменам и из других стран шанс на защиту», подчеркнул он.

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