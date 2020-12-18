Берн, , 08:17 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение запретить представителям российской власти посещать Олимпийские и Параолимпийские игры на протяжении двух лет. Соответствующее решение опубликовано на сайте CAS.

Отмечается, что в список лишившихся права на посещение Игр включён президент России Владимир Путин, а также министры и член правительства.

Однако санкции не распространяются на членов Международного олимпийского комитета и на чиновников-спортсменов, которые прибыли на соревнования в качестве участника.

Кроме того, CAS принял решение о запрете российским спортсменам сроком на два года выступать под флагом своей страны. Также Россия два года не имеет права проводить на своей территории Олимпийские игры, Параолимпийские игры и чемпионаты мира. Запрет будет действовать до декабря 2022 года.

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