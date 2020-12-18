Флорида, США, , 08:16 — REGNUM Казахстанский и польский боксеры Геннадий Головкин и Камил Шеремета прошли процедуру взвешивание перед боем за титулы чемпиона мира по версии IBO и IBF, сообщает Sports.kz.

Вес Головкина составил 159,2 фунта (72,21 кг), вес Шеремета — 159 фунта (72,12 кг). Оба боксера успешно уложились в предел в среднем весе, который составляет 160 фунтов (72,5 кг). Ранее ни один боксер не проваливал процедуру взвешивания.

«Сейчас я чувствую себя великолепно. Я рад, что бокс возвращается», — сказал Головкин после процедуры взвешивания.

Напомним, бой Головкина с Шереметой состоится 18 декабря во Флориде. В случае успеха казахстанский боксер в 21-й раз защитит титул чемпиона. Это станет рекордом в истории бокса.

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