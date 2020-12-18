Рим, , 08:11 — REGNUM «Рома» одержала победу над «Торино» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Ромы» голы забили полузащитники Генрих Мхитарян (27), Жордан Верету (43), реализовавший пенальти, и Лоренцо Пеллегрини (68). «Торино» ответил голом Андреа Белотти (73).

Отметим, что «Торино» с 14-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Уилдфрида Синго, который получил две жёлтые карточки.

На сегодняшний день «Рома» занимает четвёртое место в чемпионате Италии, в активе команды 24 очка. «Торино» идёт на 19-м месте с шестью очками.

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