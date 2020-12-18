Москва, , 08:09 — REGNUM Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировал бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов. Его слова 18 декабря приводит «Спорт-экспресс».

»Новость очень плохая. Катастрофа, я бы сказал. Мне иногда кажется, что надо на всё положить. На Олимпиаду надо ехать и побеждать. Это единственный выход. Мне интересно, у них самих никаких сбоев не бывает? Ставят вместо женщин мужиков — и всё нормально. Не понимаю мотивации», — сказал он.

При этом Трефилов отметил, что история с допингом продолжается уже на протяжении долгого времени и юристам из России нужно заняться данным вопросом глубже, а спортсменов, по мнению специалиста, санкции касаться не должны.

«Сколько можно уже? До какой степени надо обнаглеть? Возьмём ту же Америку. Там все чистые, что ли? Наезжают постоянно. Нам надо просто быть сильными. И побеждать. Моё мнение только одно — надо чистить зубы и доказывать, что мы самые сильные. Приборзели уже совсем», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о запрете российским спортсменам сроком на два года выступать под флагом своей страны.