Шеффилд, Великобритания, , 08:06 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Манчестер Юнайтед» дубль оформил нападающий Маркус Рашфорд (26, 51). Ещё один гол забил форвард Антони Марсьяль (33).

В составе «Шеффилда» нападающий Дэвид Макголдрик забил два мяча, оформив дубль (5, 87).

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии, в активе команды 23 очка после 12 матчей. «Шеффилд Юнайтед» идёт на 20-м месте с одним очком.

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