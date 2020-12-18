Тегеран, , 08:47 — REGNUM Иранский борец вольного стиля Рахман Амузад Халили вышел в полуфинал индивидуального чемпионата мира 2020 года, который проходит в Белграде, Сербия. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранский борец одолел трех соперников в весовой категории от 57 кг и в полуфинальном поединке встретится с действующим двукратным чемпионом мира Завуром Угуевым из России.

В первом раунде Амузад Халили обыграл Сабана Кызылтаса из Турции со счетом 10: 0, а затем одолел Гиви Давыдова из Италии со счетом 11:0. Иранский спортсмен победил Диамантино Иуну Фафе из Гвинеи-Бисау со счетом 9:0 в четвертьфинальном матче, чтобы встретиться с чемпионом мира на следующем этапе.

Другой иранский борец греко-римского стиля Мохаммад Хади Сарави завоевал бронзовую медаль в весовой категории от 97 кг. Сарави обыграл болгарина Кирилла Милова, Артура Омарова из Чехии и кыргызского борца Узура Джузупбекова.

Индивидуальный чемпионат мира стартовал 12 декабря и завершится 18 декабря. Победители получат 4000 швейцарских франков (4500 долларов). Занявшие вторые места получат 3000 франков (примерно 3400 долларов), а те, кто займет третье место, выиграют 1500 швейцарских франков (1700 долларов).