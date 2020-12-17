Берн, , 23:25 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свою победу в номинации лучший тренер года в рамках церемонии The Best.

«Я сидел тут просто так, ведь я уже получил приз в прошлом году. Когда меня номинируют на какую-то награду, я проявляю уважение к остальным и просто посещаю церемонию. Я не являюсь лучшим, но получил эту награду. Этого вполне достаточно.

Приятно, что меня признали лучшим второй год подряд. Со мной сейчас рядом находится Трент, но мы соблюдаем социальную дистанцию», — приводит слова немецкого специалиста портал Sky Sports.