Берн, , 22:44 — REGNUM ФИФА показала свою версию лучшей команды 2020 года в рамках церемонии The Best. Она выглядит следующим образом:

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»)

Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд (оба — — «Ливерпуль»).

Полузащитник: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Тиаго Алькантара («Ливерпуль»).

Форварды: Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Отметим, что последние трое стали номинантами на звание лучшего игрока года.