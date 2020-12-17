Бразилиа, 17 декабря 2020, 22:42 — REGNUM 17 декабря в рамках второго тура группы B онлайн-турнира по CS: GO IEM Global Challenge 2020 бразильская команда FURIA одержала победу над датчанами из Heroic со счетом 2:1.
Счет по картам:
Mirage: FURIA 16:13 Heroic
Nuke: FURIA 22:25 Heroic
Vertigo: FURIA 16:4 Heroic
MVP встречи был признан 25-летний бразильский киберспортсмен Энрике «HEN1» Телеш, набравший статистику 83−48.
Heroic, потерпев второе поражение, покинули IEM Global Challenge. FURIA в третьем туре будет бороться за выход в плей-офф.