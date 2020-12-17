Берлин, , 22:29 — REGNUM Слишком мягким назвала антироссийское решение CAS (Спортивного арбитражного суда), объявленное сегодня, 17 декабря, Олимпийская спортивная конфедерация Германии.

Комментируя вердикт суда запретить спортсменам из РФ выступать под своим флагом в течение двух лет «из-за допинга», конфедерация заявила, что решение поддержать «жёсткие санкции WADA» в отношении России было правильным.

«В то же время мы сожалеем, что в свете масштабных, многолетних и организованных на государственном уровне нарушений России против фейр-плей требование WADA о четырёхлетнем запрете не было полностью удовлетворено», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, CAS запретил российским спортсменам два года выступать под флагом России — на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах.

К тому же Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно выплатить WADA взнос в $1,27 млн и десять процентов от общего дохода за 2019 г. (или $100 тыс. в качестве штрафа) — в течение 90 дней с момента вынесения решения.

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