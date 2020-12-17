Краснодар, , 21:10 — REGNUM Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал игру своей команды в матче 19-го тура с «Краснодаром», завершившийся поражением уфимской команды со счетом 1:0.

«Выдалась довольно напряженная игра. Несмотря на поражение, могу сказать, что тактически у нас многое получилось. Обидно, что сами себе привезли гол. Мы всегда говорим о том, что не стоит рисковать на поле, но, к сожалению, сегодня мы допустили такую глупую ошибку.

Во втором тайме команда перестроилась, мы стали немного по-другому играть, но нам не хватило мастерства.

Что касается планов на вторую часть сезона, очевидно, что нужно усиливать команду. Необходимо выходить из сложившейся ситуации, которая нас совсем не радует. Нам предстоит долгая и тяжелая работа», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

«Уфа» завершила первое полугодие сезона на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 матчах 13 очков.