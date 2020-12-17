Химки, Московская область, , 21:00 — REGNUM «Химки» приняли на своем поле московский «Локомотив» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Счет встречи был открыт на 15-й минуте, когда польский хавбек «Локомотива» Крыховяк отличился с передачи Лисаковича. На 26-й минуте «Химки» смогли сравнять счет, нападающий Аршак Корян реализовал 11-метровый удар. Ближе к концу тайма «Локо» вернул себе лидерство в счете — — 23-летний защитник Мурило отправил мяч в ворота соперника с передачи Крыховяка.

Во втором тайме «Химки» завладели инициативой и смогли сравнять счет на 85-й минуте, отличился Илья Кухарчук, а затем на третьей добавленной минуте вырвать победу благодаря голу Александра Долгова.

На данный момент «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Химки» — 11-е с 25 очками на счету.