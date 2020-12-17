Красногорск, , 19:55 — REGNUM 17 декабря в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги 2020/21 подмосковные «Химки» одержали волевую победу над «Локомотивом» со счетом 3:2.

«Химки», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 25 очков, укрепились на 11-й позиции. «Локомотив» с 28-ю баллами расположился на восьмой строчке.

Забитые мячи: Гжегож Крыховяк (Виталий Лисакович) 15 — 0:1, Аршак Корян (пенальти) 26 — 1:1, Мурило Серкейра (Гжегож Крыховяк) 37 — 1:2, Илья Кухарчук 85 — 2:2, Александр Долгов 90 — 3:2.