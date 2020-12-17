Москва, , 18:32 — REGNUM Американский боец российской лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Бретт Купер отказался выступать на турнире организации в Москве из-за санкций США и Великобритании. Об этом сообщил президент промоутерской компании Алексей Яценко.

На турнире ACA 116 в Москве 18 декабря Купер должен был провести поединок в полусреднем весе против Беслана Исаева.

«Бретт Купер удачно прошел процедуру взвешивания и потом объявил об отказе от боя, ссылаясь на консультацию с адвокатами. Это личное решение спортсмена — не выйти на бой из-за санкционной политики США и Великобритании», — цитирует Яценко ТАСС.

Он добавил, что организация со своей стороны не будет вводить каких-либо ограничений относительно выступлений спортсменов из США и Великобритании.

Напомним, ранее минфин США внес в санкционные списки ряд организаций и физических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В их числе Фонд Ахмата Кадырова, футбольный и бойцовский клубы «Ахмат», лига ACA, компании «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест», а также несколько человек, в том числе вице-премьер Чечни Вахит Усмаев.

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