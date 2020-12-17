Москва, , 17:45 — REGNUM 17 декабря на «Арене Химки» в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги 2020/21 подмосковные «Химки» встретятся с московским «Локомотивом». На матче будет работать бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

Стартовые составы команд:

«Химки»: Лантратов, Логашов, Данилкин, Тихий, Филин, Трошечкин, Могилевец, Конате, Корян, Кухарчук, Дядюн.

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбус, Райкович, Серкейра, Крыховяк, Миранчук, Магкеев, Игнатьев, Лисакович, Куликов.