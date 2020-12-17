Нур-Султан, , 15:21 — REGNUM Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO боксер Геннадий Головкин прокомментировал предстоящий бой с польским спортсменом Камилом Шереметой, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер выступил на пресс-конференции в преддверии боя по защите титулов, который состоится 18 декабря. Головкин заявил, что поединок преподносит шанс оставить след в истории бокса.

«Я горжусь тем, что вышел на этот уровень, и у меня будет возможность подраться и побить рекорд, который продержался уже долгое время», — сказал боксер.

Как сообщало ИА REGNUM, титульный поединок Геннадия Головкина и Камила Шеремета состоится 18 декабря во Флориде.

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