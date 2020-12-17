Казань, , 14:59 — REGNUM Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов в скором времени покинет команду. Об этом 17 декабря заявил гендиректор клуба Рустем Сайманов.

«С Тарасовым не будем заключать новый контракт. Это решение тренерского штаба», — цитирует Сайманова Sport24.

Тарасов стал игроком «Рубина» в феврале, подписав контракт на правах свободного агента договор до конца сезона 2019/20. Через три дня после этого на тренировке он получил закрытый перелом ноги.

Первый официальный матч за казанский клуб 33-летний футболист провёл 5 июля. В конце июля с ним продлили контракт.