Минск, , 14:52 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин исключён из состава сборной Белоруссии на 2021 год. Об этом 17 декабря сообщает издание «Прессбол».

В августе Шкурин заявил в Instagram, что отказывается выступать за сборную Белоруссии по политическим мотивам. В сентябре он не приехал на сентябрьские матчи молодёжной сборной страны.

Его исключили из состава молодёжной и национальной команд на 2021 год. Футболистам это позволяет получить отсрочку от воинской службы. Шкурин теперь лишён этой льготы.

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