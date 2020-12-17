Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту драки между фанатами «Зенита» и «Спартака» во время матча чемпионата России. Об этом 17 декабря сообщили в управлении МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что по факту конфликта возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

"По уголовному делу проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются лица, которые полиция планирует привлечь в качестве подозреваемых», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что в стычке приняли участие около 35 фанатов «Спартака» и 50 фанатов «Зенита».

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