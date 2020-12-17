Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM После матча «Зенит» — «Спартак» 19 человек доставлены в полицию Санкт-Петербурга. Об этом 17 декабря сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что на стадионе за административные правонарушения задержано 14 человек, девять из которых — фанаты «Спартака», пять — «Зенита».

Ещё пять человек, находившихся в нетрезвом виде, доставлено в полицию с прилегающей к стадиону территории.

Матч «Зенит» — «Спартак» прошёл 16 декабря. Санкт-петербургский клуб победил со счётом 3:1. Во время матча произошла стычка фанатов двух клубов. Причём вход на стадион был запрещён.

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