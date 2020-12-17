Москва, , 13:24 — REGNUM Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, пропустят чемпионат России. Об этом 17 декабря сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Синицина и Кацалапов пропустят чемпионат России, врачи не рекомендовали им выходить на лёд 7−10 дней», — цитирует Когана ТАСС.

В сентябре пара снялась с контрольных прокатов сборной России из-за травмы спины у Кацалапова. На третьем этапе Кубка России в Сочи у Синициной диагностировали воспаление коленного сухожилия.

Напомним, чемпионат России состоится в Челябинске с 24 по 27 декабря.