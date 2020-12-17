Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл топ-5 лучших действующих форвардов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 декабря сообщается на сайте лиги.

Возглавил рейтинг нападающий Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), который по итогам голосования набрал 204 очка. На втором месте оказался Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), получивший 187 очков. Замкнул тройку Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), у которого 161 очко.

Четвёртым стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (160), пятым — Кучеров (153), шестым месте капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (123).