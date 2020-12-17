Пенза, , 12:41 — REGNUM В программу Универсиады вузов Пензенской области, вошли соревнования по 14 видам спорта: хоккею, шахматам, футболу, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, перетягиванию каната, баскетболу, волейболу, боксу, бадминтону, самбо, легкой атлетике, лыжным гонкам. Торжественная церемония открытия состоялась накануне, 16 декабря, в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-арена».

Принял участие в мероприятиях и глава области Иван Белозерцев. Открыли программу состязаний студентов пензенских вузов хоккеисты. Их баталии пройдут вплоть до 11 марта 2021 года.

В конце торжественной части губернатор провел награждение победителей окружных вузовских соревнований. Совсем недавно хоккейная команда Пензенской области выиграла турнир второго Кубка полпреда РФ в ПФО. Белозерцев подчеркнул, что горд этой победой и благодарен спортсменам и их тренеру за славу пензенской земли. «Любое хорошее упоминание о Пензенской области — это вклад в развитие региона», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, 3 декабря в Казани завершились соревнования среди студенческих любительских хоккейных команд на II Кубок Приволжского федерального округа. В дерби принимали участие семь команд из Татарии, Удмуртии, Пензенской, Саратовской, Нижегородской и Кировской областей. Первое место по итогам соревнований завоевала команда Пензенской области. Уступила ей в финале со счетом 3:0 сборная Казанского федерального университета. Почетное третье место — у команды из Нижегородской области.

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