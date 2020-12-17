Москва, , 11:37 — REGNUM Защитник московского «Динамо» Константин Рауш уйдёт из команды в конце декабря. Об этом 17 декабря сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, зимой у Рауша закончится срок контракта с «Динамо». Соглашение не будет продлено.

Раушу выступает за московский клуб с 2018 года. В текущем сезоне он сыграл четыре матча, в которых отметился одним голом. Ранее он выступал за немецкие «Ганновер», «Дармштадт» и «Штутгарт».

В составе сборной России Рауш сыграл девять матчей, в которых отдал две голевые передачи.