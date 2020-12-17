Вест Бромвич, , 11:34 — REGNUM Главным тренером английского футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион» стал Сэм Эллардайс. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе клуба.

Эллардайс сменил Славена Билича на посту главного тренера команды. Его контракт с «Вест Бромвичем» рассчитан на 1,5 года.

Отметим, что Эллардайс не тренировал более двух лет. Последним его местом работы был «Эвертон», из которого он ушёл в мае 2018 года.

Напомним, в июле 2016 года Эллардайс был назначен главным тренером сборной Англии, но уже через два месяца был уволен из-за коррупционного скандала.