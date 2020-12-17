Авельянеда, , 11:12 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Расинг» одержал победу над аргентинской «Бокой Хуниорс» в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Расинга» Лоренсо Мельгарехо, выступавший ранее в московском «Спартаке».

Ответный матч команды проведут 24 декабря. Победитель пары сыграет с полуфинале турнира с бразильским «Сантосом».

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