Мельбурн, Австралия, , 11:00 — REGNUM Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) состоится с 8 по 21 февраля 2021 года. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Australian Open пройдёт в Мельбурне. Квалификационный этап турнира будет проходить с 10 по 13 января в Дохе (Катар).

С 1 по 5 февраля в Мельбурне состоится Кубок ATP. Этот турнир, который проводится среди национальных сборных, является подготовительным для Australian Open.

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