Париж, , 10:20 — REGNUM ПСЖ одержал победу над «Лорьяном» в матче 15-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе ПСЖ голы забили нападающие Килиан Мбаппе (51), реализовавший пенальти, и Мойзе Кин (61).

На сегодняшний день ПСЖ занимает второе место в чемпионате Франции, в активе команды 31 очко после 15 туров. «Лорьян» идёт на 18-м месте с 11 очками.

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