Дижон, Франция, , 10:16 — REGNUM «Лилль» одержал победу над «Дижоном» в матче 15-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Лилля» голы забили полузащитник Юсуф Язиджи (19) и нападающий Тимоти Уэа (93).

На сегодняшний день «Лилль» занимает первое место в чемпионате Франции, в активе команды 32 очка после 15 туров. «Дижон» идёт на 20-м месте с девятью очками.

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