Зинсхайм, Германия, , 09:55 — REGNUM «РБ Лейпциг» одержал победу над «Хоффенхаймом» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил нападающий «Лейпцига» Юссуф Польсен на 60-й минуте.

На сегодняшний день «РБ Лейпциг» занимает третье место в чемпионате Германии, в активе команды 27 очков. «Хоффенхайм» идёт на 13-м месте с 12 очками.

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