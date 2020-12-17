Верона, Италия, , 09:35 — REGNUM «Сампдория» одержала победу над «Вероной» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Сампдории» голы забили полузащитники Олбин Экдаль (41) и Валерио Верре (54). «Верона» смогла ответить голом хавбека Маттиа Дзакканьи (70), реализовавшего пенальти.

На сегодняшний день «Сампдория», прервавшая шестиматчевую серию без побед, занимает 16-е место в чемпионате Италии, в активе команды 11 очков. «Верона» идёт на седьмом месте с 19 очками.

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