Специа, , 09:13 — REGNUM «Специя» сыграла вничью с «Болоньей» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:2, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К середине второго тайма «Специя» вышла вперёд с разницей в два мяча, дубль оформил нападающий Мбала Н’Зола (19, 63).

«Болонья» смогла отыграться благодаря голам полузащитника Николаса Домингеса (72) и форварда Мусы Барроу (92). При этом Барроу мог принести своей команде победу, но не реализовал пенальти на 97-й минуте.

На сегодняшний день «Специя» занимает 16-е место в чемпионате Италии, в активе команды 11 очков. «Болонья» идёт на 13-м месте с 13 очками.

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