Лондон, , 08:38 — REGNUM «Вест Хэм Юнайтед» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 34-й минуте матча счёт открыл нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке. На 55-й минуте форвард «Вест Хэма» Себастьян Аллер восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Вест Хэм» занимает седьмое место в чемпионате Англии, в активе команды 21 очко после 13 матчей. «Кристал Пэлас» идёт на 12-м месте с 18 очками.

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