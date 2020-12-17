Ливерпуль, Великобритания, , 08:32 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 26-й минуте матча счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Спустя семь минут форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин восстановил равновесие в счёте.

Победу «Ливерпулю» принёс гол нападающего Роберто Фирмино, который на 90-й минуте точно пробил головой после навеса Эндрю Робертсона с углового.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в чемпионате Англии, в активе команды 28 очков после 13 матчей. «Тоттенхэм» идёт на втором месте с 25 очками.

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