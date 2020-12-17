Токио, , 06:54 — REGNUM Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио в 2021 году, с учётом пандемии коронавируса и усилий японской стороны, будут признаны историческими. Об этом говорится в его интервью, 17 декабря опубликованном в газете Nikkei.

«Я всегда говорил, что Токио — самый подготовленный город в истории Олимпийских игр. И я всегда осторожен, когда употребляю слово «исторический», но эта — будет исторической», — приводит издание слова Баха.

Глава МОК высоко оценил проводимую Японией подготовку и подчеркнул, что, вне всяких сомнений, в случае их проведения, токийские игры «будут вписаны не только в олимпийскую, но и в мировую историю».

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на перенос летних Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год составят 294 млрд иен (около $2,8 млрд).

Читайте также: Японцы опасаются Олимпиады в условиях пандемии

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии подсчитали расходы на перенос Олимпиады на 2021 год