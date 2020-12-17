Тегеран, 17 декабря 2020, 09:11 — REGNUM Президент института культуры Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Сарвар Бахти призвал иранский спортивный клуб Foolad Mobarake Sepahan содействовать и сотрудничать в продвижении «спортивной дипломатии» среди стран-членов организации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 декабря.
Бахти сделал эти замечания на встрече с Мохаммадрезой Сакетом, управляющим директором клуба Foolad Mobarake Sepahan. Он выразил надежду, что клуб послужит центром для проведения совместных турниров между странами-членами ОЭС.
Управляющий директор клуба «Сепахан», со своей стороны, представил Бахти отчет об объектах клуба, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству с институтом культуры в областях, представляющих взаимный интерес стран-участниц организации.
Организация экономического сотрудничества (ОЭС) состоит из 10 стран-членов, включая Иран, Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан.