Турин, Италия, , 23:24 — REGNUM Туринский «Ювентус» принял на своем поле «Аталанту» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась с ничейным счетом — 1:1.

«Туринцам» удалось первыми открыть счет в этой встрече с помощью гола Федерико Кьезы в первом тайме. Мяч «Аталанты» на свой счет записал Ремо Фройлер.

На 61-й минуте в ворота «Аталанты» был назначен 11-метровый удар, однако Криштиану Роналду не смог его реализовать. Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 71-й минуте с замены.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 24 очка. «Аталанта» — восьмая с 18 очками.