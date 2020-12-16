Гельзенкирхен, Германия, , 23:08 — REGNUM «Шальке» уступил «Фрайбургу» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Таким образом, клуб из Гельзенкирхена продлил свою серию без побед до 28 матчей в рамках Бундеслиги. «Шальке» идет на последнем месте, набрав 4 очка.

В последний раз «Шальке» одерживал победу 17 января в матче с менхенгладбахской «Боруссией», обыграв соперника со счетом 2:0. С того момента команда потерпела 18 поражений и сыграла 10 матчей вничью.