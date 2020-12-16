Москва, , 22:54 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не станет продлевать контракт с клубом, информирует Sports.ru.

«Сегодня последняя игра года, желаю всем счастливого Рождества и Нового года. Последние несколько недель писали о моем контракте.

Вчера я проинформировал владельца клуба, что не буду продлевать контракт. Это самое трудное решение в моей карьере. Я невероятно горд быть тренером «Спартака», здесь все было потрясающе, потрясающая атмосфера, но ситуация с коронавирусом вносит изменения.

Когда я подписывал контракт, семья могла летать ко мне, я к ним. Я верю в игроков и всех, кто связан с клубом.

Я уже сообщил об этом решении команде. Владелец клуба сказал, что хочет продлить контракт, я чувствовал любовь и поддержку от всех. Я очень честный человек, хочу дать время клубу, это никак не связано с деньгами.

Сейчас будет трансферное окно, но мне не хочется играть в эти игры, потому что знаю, что не буду руководить командой в следующем сезоне.

Спасибо», — приводит слова немецкого специалиста портал Sports.ru.

Напомним, что Тедеско возглавляет «Спартак» с осени 2019 года. Его действующий контракт истекает летом 2021 года.

Сейчас «красно-белые» занимают второе место чемпионата России, набрав 35 очков.