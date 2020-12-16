Сент-Пол, США, , 22:21 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Эндрю Хэммондом.

Контракт рассчитан на один год и несет двусторонний характер. Зарплата игрока в НХЛ составит 700 тысяч долларов, на уровне АХЛ — 200 тысяч.

Также сообщается, что действующий голкипер команды Алекс Стэлок получил серьезную травму и выбыл на неопределенный срок.

В минувшем сезоне Хэммонд провел 33 матча в АХЛ и добыл 16 побед, в среднем отражая 90,8% бросков и 2,53 шайбы за игру.

В сезоне 2018/2019 Хэммонд играл в системе «Миннесоты». Всего на его счету 56 матчей в НХЛ и 27 побед.