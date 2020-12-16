Новосибирск, , 20:51 — REGNUM «Сибирь» пыталась выменять права на нападающего «Куньлуня» Ивана Николишина.

Согласно сообщениям журналиста Дмитрия Ерыкалова, сибирский клуб пытался забрать из «Ред Стар» Ивана Николишина, но китайский клуб ответил отказом, так как форвард был лучшим бомбардиром команды до приезда в команду легионеров.

Также журналист отметил, что «Сибирь» рассматривала Николишина как замену на одного из центральных нападающих.

В текущем сезоне Николишин провел 34 матча в чемпионате и набрал 13 (6+7) очков.