Лондон, , 17:27 — REGNUM 28-летний экс-капитан лондонского «Арсенала» и центральный полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака может вернуться в менхенгладбахскую «Боруссию», сообщается на портале Transfermarkt. Сам же портал Transfermarkt оценивает швейцарца в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Джака принял участие в 14-ти матчах во всех турнирах, в которых получил четыре желтые и одну красную карточки.

Летом 2016-го года Джака перешел в лондонский «Арсенал» из менхенгладбахской «Боруссии» за 45 миллионов евро.