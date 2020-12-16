Лондон, , 17:17 — REGNUM 28-летний нидерландский таранный нападающий «Вольфсбурга» Ваут Вегорст может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщается на портале Transfermarkt. Футболист может присоединиться к «шпорам» в зимнее трансферное окно.

Контракт нидерландца с «волками» рассчитан до середины 2023-го года.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Вегорст принял участие в 11-ти матчах, в которых отметился девятью забитыми мячами и голевой передачей. В рамках трех матчей Лиги Европы нидерландец забил два гола.