Вашингтон, , 16:21 — REGNUM 16 декабря в рамках первого тура группы B онлайн-турнира по CS: GO IEM Global Challenge 2020 американская команда Liquid одержала уверенную победу над датчанами из Heroic со счетом 2:0 на картах Inferno (16:11) и Nuke (16:14).

Пользователи портала HLTV признали 22-летнего американского киберспортсмена Джейка «Stewie2K» Йипа самым ценным игроком встречи (88% голосов). Коэффициент k/d игрока составил 1,19.

Во втором туре Liquid встретятся с Natus Vincere в матче за выход в плей-офф.