Душанбе, , 14:41 — REGNUM Президентом Федерации футбола Таджикистана переизбран председатель Душанбе, спикер Сената республики Рустам Эмомали, сообщает 16 декабря агентство «Авеста».

Эмомали представил отчет о достижениях федерации в 2016—2019 годах. После финансового отчета, а также обзора поправок в устав федерации Эмомали переизбран на третий четырехлетний срок. Он оказался единственным претендентом на этот пост.

«В первую очередь, хочу поблагодарить футбольное сообщество Таджикистана за доверие», — сказал мэр Душанбе. Он добавил, что в 2021 году будет больше спортивных мероприятий, так как Таджикистан отметит 30-летие независимости.

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