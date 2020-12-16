Вашингтон, , 14:17 — REGNUM В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) надеются, что сезон 2020/21 пройдёт в облегчённом режиме. Об этом 16 декабря заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

«Мы надеемся, что в январе мы вернёмся к нормальному режиму», — сказал Беттмэн.

По его словам, сезон 2020/21 должен пройти в облегчённом режиме, а команды будут проводить по два матча в неделю.

Ранее сообщалось, что сезон НХЛ начнётся в середине января. Команды проведут по 56 матчей в регулярном чемпионате вместо 82.

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